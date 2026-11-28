Полицейские не пропустили в Киево-Печерскую лавру двух адвокатов Украинской православной церкви. О случившемся заявил адвокат УПЦ и протоиерей Никита Чекман.

«В настоящее время находящиеся здесь сотрудники полиции, они уже представились, нас не допускают на территорию Нижней лавры», - рассказал адвокат на видео, которое размещено в его Telegram-канале.

По словам протоиерея, вместе с ним в лавру не пропустили адвоката и иеродиакона Аристарха Караговникова.

Чекман напомнил о письме уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в котором говорится о запрете недопущения адвокатов на территорию Киево-Печерской лавры.

Адвокат сообщил о намерении подать жалобы в полицию и омбудсмену в связи с произошедшим.

Ранее стало известно о нападении радикала на адвоката УПЦ в киевском суде.