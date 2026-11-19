Подготовивший 38 кандидатов в мастера спорта тренер по велоспорту Михаил Пищик погиб в ДТП.

«Михаил Ильич погиб в автокатастрофе, возвращаясь домой», — сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта РФ.

Михаил Пищик работал тренером 40 лет. На протяжении всего этого времени он трудился в станице Новоминской в Краснодарском крае. Среди его учеников — призеры первенства РФ, победители соревнований Южного федерального округа и многократные чемпионы региона. По данным СМИ, Михаилу Пищику было 66 лет.

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