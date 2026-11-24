Школьник из американского штата Колорадо помог найти 17-летнюю девушку, которая числилась пропавшей с мая 2025 года. Об этом сообщает издание People.

По данным источника, подростки познакомились в онлайн-игре и продолжили общаться в социальных сетях. В какой-то момент девушка призналась новому знакомому, что находится в доме незнакомца, причиняющего ей вред. Школьник незамедлительно показал переписку своей матери Кристине.

Выяснилось, что девушка находилась в штате Орегон, но не знала точного адреса и смогла назвать только город и округ. Тогда Кристина попросила ее узнать имя человека, который живет в этом доме.

Получив имя, женщина начала проверять сведения в открытых реестрах недвижимости. После этого она открыла сайт с объявлениями о продаже и аренде жилья и стала присылать девушке фотографии подходящих домов. Та узнала место своего нахождения уже на втором снимке.

Кристина связалась с родственниками пропавшей и Федеральным бюро расследований (ФБР). На следующий день сотрудники ФБР нашли девушку и вывезли ее из дома. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний Адам Хантер Хармел.

По версии следствия, мужчина познакомился с несовершеннолетней через игровые платформы, после чего общение перешло в другие соцсети. В материалах суда также утверждается, что он якобы держал под подушкой нож, чтобы помешать девушке сбежать. Хармелу предъявили федеральное обвинение, связанное с перевозкой несовершеннолетней для совершения преступления сексуального характера.

Как рассказали журналистам Лэндон и его мать, они продолжают общаться со спасенной девушкой, однако лично пока ни разу не встречались.