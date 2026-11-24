Представители федеральной сети товаров для животных «Четыре лапы» официально подтвердили журналистам гибель основателей компании Андрея и Марины Цыпиных. Все обстоятельства трагедии, версии чилийского следствия и история бизнеса, который пара строила более тридцати лет, — в материале aif.

Поездка после дня рождения и автокатастрофа на трассе 9 Norte

В середине ноября, 14-го числа, Марине Цыпиной исполнилось 67 лет. Вскоре после семейного праздника пара отправилась в путешествие по Южной Америке.

В субботу, 21 ноября, около 14:00 по местному времени (20:00 мск) туристический микроавтобус, в котором находились супруги, попал в дорожно-транспортное происшествие на 170-м километре трассы 9 Norte между городами Пунта-Аренас и Пуэрто-Наталес в чилийском регионе Магальянес. Машина столкнулась с грузовым автомобилем. От полученных травм Андрей и Марина Цыпины скончались на месте, еще пять пассажиров микроавтобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Расследованием обстоятельств столкновения занимается чилийская прокуратура, при этом в сообщениях прессы приводятся две противоположные версии о виновнике аварии.

По данным региональной газеты La Prensa Austral, следователи проверяют версию о том, что водитель туристического микроавтобуса уснул за рулем, из-за чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения. Вместе с тем в ряде публикаций со ссылкой на материалы проверки указывалось, что правила нарушил водитель встречного грузовика с чилийскими номерами, который выехал на встречную полосу, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Официальное подтверждение гибели и дальнейшая работа сети

Первые сообщения о гибели российских предпринимателей появились в СМИ в понедельник, однако тогда в компании отмечали, что ожидают официального подтверждения от властей Чили. Накануне российское посольство в республике подтвердило гибель двоих граждан РФ в ДТП на юге страны. Позже пресс-служба «Четырех лап» официально подтвердила журналистам смерть основателей компании.

Руководство ритейлера заверило покупателей и партнеров, что все подразделения продолжают функционировать в штатном режиме.

«21 ноября трагически погибли основатели компании "Четыре лапы" Андрей Львович и Марина Вениаминовна Цыпины. Компания продолжает работу, а команда "Четыре лапы" сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

От магазина в Жуковском до лидера рынка: биография супругов Цыпиных

Андрей Львович и Марина Вениаминовна Цыпины родились осенью 1959 года и на протяжении всей жизни оставались не только супругами, но и равноправными партнерами по бизнесу.

Свой первый специализированный зоомагазин они открыли в 1992 году в подмосковном наукограде Жуковском в эпоху, когда системного рынка товаров для домашних животных и ветеринарного сервиса в России еще не существовало. В первые годы Андрей Цыпин лично занимался разгрузкой поставок, подготовкой рекламы и работой с покупателями в торговом зале, а Марина Вениаминовна выступала соучредителем ключевых операционных и производственных компаний группы.

Предприниматели сознательно отказались от привлечения сторонних инвесторов, агрессивных займов и выхода на биржу, развивая проект за счет собственных ресурсов и сохраняя полный семейный контроль над активами. Ставка на магазины формата «у дома» позволила сети без потерь пройти даже кризис 2020 года.

Сегодня под брендом «Четыре лапы» объединены 675 розничных магазинов более чем в 35 регионах России, 66 салонов груминга, восемь ветеринарных центров, крупный интернет-магазин и собственный завод по производству кормов «Петэксперт» в Липецкой области, а штат сотрудников превышает пять тысяч человек.

Сами супруги придерживались строгой непубличности и никогда не давали интервью, но последовательно поддерживали приюты для бездомных животных и благотворительные инициативы.