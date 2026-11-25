Мужчина погиб, пытаясь спасти сына во время восхождения на гору Баден-Пауэлл в Калифорнии. Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 22 ноября. 43-летний Гильермо Алехандро Батрес отправился в горы вместе с сыном. По словам родственников, в какой-то момент мальчик потерял равновесие на льду. Отец попытался поднять его, однако сам поскользнулся и упал в ущелье с высоты около 150 метров. Мужчина получил смертельные травмы.

Батрес работал тренером по ультрамарафону и готовил спортсменов к забегам на сверхдлинные дистанции. Его семья организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на похороны и другие нужды.

Гора Баден-Пауэлл пользуется популярностью у любителей пеших походов. Однако зимой на ее склонах появляются снег и лед, из-за чего подъем становится особенно сложным.