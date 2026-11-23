Американский регулятор в сфере воздушных перевозок — Федеральное управление гражданской авиации (FAA) — ввёл временный запрет на приём рейсов в аэропорту Чикаго О'Хара. Причиной стали кадровые трудности. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

По сведениям NBC Chicago, ссылающегося на пресс-релиз управления, там пояснили, что полёты в чикагский международный аэропорт О'Хара ненадолго приостановлены. Ограничение связано с нехваткой персонала в Чикагском центре радиолокационного управления воздушным движением (TRACON).

О'Хара, расположенный примерно в 27 км к северо-западу от деловой части Чикаго, входит в число наиболее крупных и интенсивно используемых транспортных узлов как в США, так и в масштабах планеты. Согласно данным FAA, запрет на прибытие бортов действовал с 10:40 до 12:15 по местному времени.

В течение предыдущих суток из аэропорта О'Хара было отменено порядка десяти рейсов. Средняя продолжительность задержки при этом составляла около 15 минут. Сбой произошёл на старте наиболее напряжённой недели года — непосредственно перед Днём благодарения, когда миллионы жителей США отправляются в путь.

Нынешний инцидент оказался уже вторым крупным за короткий промежуток времени. Менее двух недель назад из-за технической неисправности FAA почти на пять часов прекратило приём рейсов на территории всей страны. В результате авиаперевозчики были вынуждены отменить тысячи рейсов.