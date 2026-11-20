Холодное оружие по типу японского самурайского меча катаны обнаружили сотрудники таможни в Новосибирской области в ходе проверки посылки, отправленной из Китая в РФ, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Этот предмет был заказан жителем города Бийска Алтайского края через маркетплейс с помощью сервиса экспресс-доставки. Длина клинка составляет 72,5 сантиметра.

«Содержимое экспресс-груза изъяли и направили на таможенную экспертизу, подтвердившую, что это клинковое холодное оружие колюще-режущего и рубяще-режущего действий», — уточнило управление таможни.

По закону, ввоз холодного оружия на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрещен. Таможенники возбудили в отношении мужчины, заказавшего этот груз, дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении установленных запретов и ограничений на ввоз (статья 16.3 КоАП РФ). На него могут наложить штраф.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в ходе таможенной проверки в аэропорту Новокузнецка (Кемеровская область) в багаже одного из пассажиров были обнаружены чучела двух сиамских крокодилов. Мужчина вернулся с отдыха, который провёл во вьетнамском городе Камрань. В его сумке находились рептилии весом 165 граммов и длиной 19 сантиметров каждая. В пасти крокодилов были вставлены жемчужные бусины.