В небе над Карелией очевидцы заметили эффектную сине‑зелёную вспышку. Кадры с необычным явлением быстро разошлись в сети.

По свидетельствам жителей, феномен наблюдался несколько часов назад и длился всего пару секунд. Световое явление успели заметить в Петрозаводске и соседней деревне Вилга, где на мгновение небо залилось ярким светом, а потом свечение плавно угасло.

Эксперты выдвигают предварительную версию, согласно которой в атмосфере Земли сгорел крупный метеор.

Ранее сообщалось, что в Сахаре обнаружили метеорит с Марса возрастом 4,1 млрд лет.