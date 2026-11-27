В ночь на 27 ноября силы ПВО отразили атаку БПЛА на Санкт-Петербург. В городе обломки дронов повредили жилой дом, остекление зданий и несколько автомобилей. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

Подробности — в материале aif.ru.

Опасность БПЛА объявляли в Ленобласти и Петербурге

Первое предупреждение об угрозе беспилотников в Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко опубликовал в 03:20 27 ноября. Он сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, а также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Первые сообщения об уничтоженных беспилотниках появились в 04:16. К этому времени над Ленинградской областью сбили четыре дрона. К 05:10 их число увеличилось до десяти, к 05:43 — до 18, а к 06:15 — до 30. В 07:11 губернатор сообщил уже о 44 сбитых беспилотниках.

В Санкт-Петербурге угрозу атаки БПЛА объявили в 04:20. Об этом сообщили в специальном канале «Оповещение населения Санкт-Петербурга». Жителей также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

В 08:23 угрозу беспилотников в городе отменили.

По информации городской администрации, этой ночью в сторону Северной столицы направлялись 55 беспилотников. Десять дронов сбили над Новгородской областью, еще 45 — над Ленинградской областью и Петербургом.

Ладожский мост временно перекрывали

Ладожский мост в Ленинградской области не получил повреждений во время атаки беспилотников, но был временно перекрыт. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».

Из-за ограничения проезда изменили маршруты автобусов № 469 и № 469А. Движение по ЗСД впоследствии восстановили.

В администрации Петербурга рассказали о пострадавшей при налете БПЛА Подробнее

Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Петербург

В результате атаки беспилотника на Санкт-Петербург пострадала женщина. Ее госпитализировали, сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным властей, в многоквартирном доме на улице Лидии Зверевой повреждены фасад и окна. Жильцов двух подъездов на время разместили в школе № 575.

«По поручению губернатора Александра Беглова им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении администрации.

Кроме того, в Приморском и Выборгском районах обломки повредили остекление зданий и несколько автомобилей. На местах происшествий работают экстренные службы. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства оценивают повреждения и проводят восстановительные работы.