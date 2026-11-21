Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал о том, что над территорией региона силы противовоздушной обороны ликвидировали свыше 70 беспилотников украинских вооруженных формирований.

В своём сообщении в мессенджере «Макс» глава региона указал, что за ночь над Ленинградской областью было уничтожено 73 вражеских БПЛА.

По словам Дрозденко, сейчас устанавливаются последствия этой атаки, а сигнал отбоя тревоги должен прозвучать в скором времени.

Ранее Министерство обороны информировало, что в течение ночи российские военные сбили 275 украинских беспилотников над регионами страны, включая Ленинградскую область.