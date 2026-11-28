На фестивале огней в Мьянме гигантский воздушный шар, оснащённый пиротехникой, загорелся и начал хаотично выпускать фейерверки в сторону зрителей. Об этом свидетельствуют видеокадры с места происшествия.

ЧП случилось во время празднования традиционного буддийского праздника Тазаундайн в городе Таунджи. Пиротехника сработала преждевременно, заряды стали взрываться и разлетаться в разные стороны, прямо в толпу.

Охваченные паникой люди пытались уклониться от горящих обломков и спешно разбегались. В результате 16 человек получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились порядка 120 посетителей фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Испании 27 человек пострадали на фестивале фейерверков из-за неисправной пиротехники.