В селе Турочак Республики Алтай спасли ребенка, который оказался на тонком льду, пишет altapress.ru.

Инцидент произошел 20 ноября. Как сообщили в администрации Турочакского района, из-за неокрепшего льда ребенок не смог самостоятельно добраться до берега. Рядом с местом происшествия находились его сверстники. Однако им не удалось помочь ребенку.

«Неподалеку оказался начальник 6-й пожарно-спасательной части Евгений Фоменко. Он заметил опасную ситуацию и смог спасти ребенка. Благодаря его действиям удалось избежать гибели несовершеннолетнего. В администрации поблагодарили спасателя за решительность», — сказано в публикации.

Мужчина открыл стрельбу на свадьбе в Сургуте

Мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома Сургута, передает sitv.ru.

Инцидент произошел днем 21 ноября. По данным телеканала, к дому подъехали автомобили под громкую музыку. Один из участников свадьбы достал оружие и несколько раз выстрелил в воздух, когда выходил из машины. Специалисты приступили к расследованию.

В Ростовской области усилят контроль за использованием электросамокатов

В Ростовской области планируют повысить безопасность использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, пишет АБН24 со ссылкой на правительство региона.

Соответствующее соглашение подписали глава региона Юрий Слюсарь и директор Ассоциации микромобильности Ксения Эрдман.

«Стороны договорились снижать аварийность, развивать велодорожки и специальные парковки, а также контролировать нарушения», — сказано в публикации.

В Челябинской области ограничили движение транспорта из-за ледяного дождя

В шести муниципалитетах Челябинской области ограничили движение транспорта из-за непогоды, передает vecherka74.ru.

Ограничения действуют с 09:30 до 20:00 21 ноября. Их ввели из-за дождя при отрицательной температуре воздуха и образования ледяной корки на дорогах.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, меры ввели в отношении пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков, которые перевозят тяжеловесные или негабаритные грузы.

Ограничения действуют на участках дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, расположенных в Кизильском, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Уйском муниципальных округах, а также в Магнитогорском городском округе.