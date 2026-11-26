В поселке Кулунда на Алтае продолжается разбор завалов на месте взрыва газа в пятиэтажке, работы идут в непрерывном режиме. Об этом в четверг сообщили в региональном главке МЧС.

«Разбор обрушившихся конструкций все это время продолжается в непрерывном режиме, задействована тяжелая техника», – рассказали в ведомстве.

С места взрыва вывезли более 80 кубометров строительного мусора. В работах задействованы более 190 человек, 50 единиц техники. К разбору завалов привлекли аэромобильную группировку и оперативную группу, специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ, пожарно-спасательные подразделения ГУМЧС РФ по Алтайскому краю и сотрудников управления по делам ГОЧС и ПБ региона.

Взрыв газа в пятиэтажке на улице Механизаторской в селе Кулунда произошел 24 ноября. В результате обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Полностью разрушены четыре квартиры, еще восемь повреждены. 25 ноября спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Пропавшей числится хозяйка квартиры, в которой произошёл взрыв.