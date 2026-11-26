Власти Италии и Кувейта раскрыли новые обстоятельства гибели двух итальянских специалистов, попавших под удар беспилотников на военном объекте в эмирате в четверг, 26 ноября.

По сведениям итальянского агентства ANSA, жертвами взрыва стали сотрудники оборонного предприятия Rheinmetall Italia 65-летний Антонио С. и 36-летний Эмануэле Л. В момент происшествия оба инженера проводили плановое техническое обслуживание антенн обнаружения зенитного ракетного комплекса Skyguard, стоящего на вооружении кувейтской армии.

Как уточнил официальный представитель Министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван, силы ПВО страны перехватили несколько беспилотников в воздушном пространстве эмирата, однако падение обломков на жизненно важный объект привело к материальному ущербу и ранению четырех человек.

Оба гражданина Италии скончались от тяжелых осколочных травм, а еще двое пострадавших — подданный Кувейта и гражданин Пакистана — были госпитализированы. Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что дипломаты следят за развитием событий, и принес соболезнования родным погибших, тогда как иранская сторона официально опровергла свою причастность к атаке.

По оценке британской газеты Financial Times, инцидент в Кувейте стал первым зафиксированным случаем гибели людей с начала ноября, когда США и Иран возобновили обмен ударами в районе Персидского залива. Нынешнему налету предшествовали атаки дронов на американские объекты на авиабазах Али-ас-Салем в Кувейте и Шейх-Иса в Бахрейне, а также удар Вашингтона по острову Кешм.