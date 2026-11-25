Жителей ДНР призвали не поднимать найденные на улице деньги и подозрительные предметы из-за риска отравления неизвестными веществами. Поводом стал случай, произошедший 21 ноября, когда мужчина подобрал на остановке купюру и получил тяжелую интоксикацию. Возможные способы применения контактных ядов в интервью «Российской газете» рассказал микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

По его мнению, отравляющие вещества могут наносить на банкноты, дверные ручки, банковские карты, упаковки посылок и другие предметы, к которым прикасаются люди. Никулин предположил, что в подобных случаях может использоваться вещество на основе синильной кислоты или ее солей — цианидов. Он также заявил, что подобные вещества применялись на передовой и могли использоваться для отравления предметов и продуктов, оставленных на позициях.

Эксперт рекомендовал соблюдать осторожность и не прикасаться к найденным в общественных местах деньгам и подозрительным предметам. При обнаружении таких находок он посоветовал сообщить о них в полицию, а также регулярно мыть руки.