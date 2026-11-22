Пиротехники обезвредили авиабомбу, которую местный житель обнаружил в Ботлихском районе, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, взрывоопасный предмет был найден в одном из ущелий неподалеку от села Ансалта. Экстренные службы прибыли на место происшествия и вывезли бомбу на безопасное расстояние от населенных пунктов и объектов ЖКХ. В нескольких километрах от населенного пункта Тасута авиабомбу уничтожили.

Ранее сообщалось, что военные ликвидировали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который был обнаружен на территории гимназии в селе в Молдавии.