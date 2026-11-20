Мать и двое детей погибли в Ингушетии, специалисты устанавливают точную причину случившегося, сообщает МЧС республики.

Спасатели получили сообщение о том, что в городе Назрань произошло отравление угарным газом. Погибли три человека — женщина и двое детей 2020 и 2021 годов рождения.

«Инспекторы отмечают, что пока рано говорить об отравлении угарным газом, поскольку источник утечки газа пока не обнаружен», — говорится в публикации.

Специалисты устанавливают причину и обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что шесть человек отравились угарным газом при пожаре в Хабаровском крае.