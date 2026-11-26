Украинские беспилотники атаковали Ставропольский край в ночь на 26 ноября. В результате атаки пострадали люди и инфраструктура, подробнее - в материале aif.ru.

Атака ВСУ на Ставропольский край

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность!» — такое сообщение распространило региональное управление МЧС РФ в 02:06 мск.

Спустя девять минут краевое управление МЧС уведомило о том, что на Ставрополье введён режим ракетной опасности.

В 02:35 поступила информация об отмене угрозы ракетных ударов. Тем не менее режим беспилотной опасности по-прежнему сохранялся на всей территории края. Снят он был лишь в 07:52.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов на промзону Невинномысска.

«Налёт вражеских беспилотников, направленный на промзону Невинномысска, отражают силы ПВО. Есть сбития», — написал он в мессенджере «Макс».

Последствия атаки БПЛА на Невинномысск

Массированная атака дронов на промышленную инфраструктуру Невинномысска отражена. По предварительным данным, обломки сбитых беспилотников упали в районе производственных и энергетических объектов, зафиксированы повреждения, заявил Владимир Владимиров.

Повреждения получили также здание школы и филиала университета. Сегодня занятия в школах, вузах и колледжах города проходят дистанционно.

Как сообщил глава региона, за медицинской помощью обратились двое. Врачебная помощь им оказана, угрозы для жизни нет.

Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. На месте трудятся экстренные службы и ведомства, устраняющие последствия налёта, проводится обследование территории.

В Невинномысске после атаки БПЛА повреждены промышленные объекты и школа Подробнее

Правила поведения при обнаружении беспилотника

Если вы заметили подозрительный летательный аппарат, необходимо немедленно известить об этом экстренные службы, набрав номер 112. При этом не рекомендуется фотографировать или снимать на видео как сами дроны, так и их фрагменты с последующей публикацией в интернете.

Также под запретом распространение любых кадров работы систем ПВО или действий спецподразделений. За несоблюдение данных ограничений предусмотрена ответственность. Власти призывают граждан искать информацию о событиях исключительно в официальных и проверенных источниках.