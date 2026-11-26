Лисица проникла в здание аэропорта Таллина и забралась на ленту выдачи багажа. Необычную гостью заметили пассажиры, которые опубликовали ее фотографию в социальных сетях.

По данным эстонской телерадиокомпании ERR, животное появилось в аэропорту поздно вечером в среду. Вскоре на место прибыли спасатели и прогнали лису.

По данным наблюдателей, это первый случай появления дикого животного в главном аэропорту Эстонии. Однако осенью в странах Балтии уже происходили другие необычные встречи людей с лесными обитателями. Так, 29 сентября в латвийском городе Айзпуте, где живут менее четырех тысяч человек, полицейские получили ночной вызов из-за драки ежа и барсука. Животные устроили потасовку на лестничной площадке многоквартирного дома. При появлении дежурного наряда «бойцы» ретировались, после чего их дальнейшая судьба полицию не волновала.