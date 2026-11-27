Самолет Hi Fly, который вылетел из Абу-Даби (ОАЭ) в Джакарту (Индонезия), подал сигнал об экстренной ситуации на борту, следует из полетных данных.

Согласно полетным данным, самолет подал сигнал под кодом 7700 и направляется в аэропорт города Палембанг в Индонезии.

Код 7700 является универсальным транспортным кодом, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. Он не обязательно связан с угрозой катастрофы.

Ранее сообщалось, что самолет American Airlines совершил вынужденную посадку в американском городе Финикс из-за действий пассажира.