Два танкера получили повреждения в Ормузском проливе, информирует пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В КСИР уточнили, что нефтяные танкеры, в том числе один супертанкер, подорвались на минах. В сообщении пресс-службы подчёркивается, что они проходили через маршрут, который запрещён иранской стороной.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана отметили, что речь идёт о танкерах-нарушителях.

«Два нефтяных танкера-нарушителя, проигнорировавшие морские правила и предупреждения, проходя через Ормузский пролив по закрытому и фальшивому южному маршруту, подорвались на минах и были охвачены огнём», — заявили в КСИР.

Первый танкер подорвался в северной части порта Эль-Хасаб, второй инцидент случился в восточной части Ормузского пролива.

Напомним, обстановка в Персидском заливе и Ормузском проливе продолжает оставаться напряжённой на фоне конфликта США и Ирана. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию.

Ранее сообщалось, что двое человек пострадали, ещё один пропал без вести после атаки беспилотного летательного аппарата по судну в Персидском заливе.