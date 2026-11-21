Экс-капитану круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино, приговоренному к 16 годам заключения за крушение этого судна, удалось выйти из тюрьмы, не отбыв у двух третей срока, сообщает Quotidiano Nazionale.

По информации СМИ, в минувшую пятницу Скеттино выпустили из римской тюрьмы Ребиббия, где он отсидел девять с половиной лет.

Решение об условно-досрочном освобождении экс-капитана принял Римский надзорный суд.

Оставшуюся часть срока Скеттино предстоит отбыть в рамках программы социальной реинтеграции. В случае нарушения ее требований осужденного вернут в тюрьму.

Напомним, лайнер Costa Concordia, на борту которого находились более 4 тысяч человек, потерпел крушение в январе 2012 года у берегов Тосканы. Жертвами кораблекрушения стали 32 человека. Сообщалось, что судно налетело на скалы в результате рискованного маневра, осуществленного капитаном.