Камбулова: в Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись 4 коммерческих объекта

В Таганроге падение обломков дронов в ходе отражения воздушной атаки привело к возгоранию четырех коммерческих объектов и повреждению зданий, сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере «Макс».

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на четырех коммерческих объектах, а также повреждения зданий», - написала она.

По словам главы города, загоревшиеся объекты тушат. На местах происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Согласно сведениям Камбуловой, в результате воздушной атаки на город никто не пострадал. Информации о повреждении жилфонда нет.

Глава Таганрога сообщила о создании спецкомиссии, которой предстоит оценить ущерб, причиненный атакой на город.

Напомним, Таганрог подвергся массированной воздушной атаке в ночь на субботу. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, атаки дронов отражены также в 11 районах региона. Всего сбито более 70 беспилотников.