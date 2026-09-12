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Мэр Сухих: Тольятти подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ

Дмитрий Еланаков / АиФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Утром в субботу в Тольятти отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщил глава города Илья Сухих.

«Сегодня рано утром наш город подвергся массированной беспилотной атаке со стороны преступного киевского режима. Благодарю наши силы ПВО и мобильные огневые группы, которые предприняли все необходимые меры по отражению вражеского налета», - написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Сухих сообщил об одном пострадавшем в результате атаки, которому потребовалась госпитализация.

Согласно сведениям главы Тольятти, повреждены стекла в нескольких многоквартирных домах. Жильцов эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения. Сухих пообещал, что город поможет с восстановлением окон в домах.

Глава Тольятти сообщил о штатной работе объектов инфраструктуры жизнеобеспечения города. Сухих напомнил горожанам о недопустимости съемки и публикации кадров последствий атаки БПЛА.

Ранее стало известно об отражении массированной воздушной атаки на Таганрог.
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Происшествияатака БПЛАТольятти
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