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ПВО уничтожила 230 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Cредства противовоздушной обороны уничтожили 230 украинских беспилотников над территорией России и акваториями Азовского и Черного морей за прошедшую ночь, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа в период с 20:00 мск 11 сентября до 08:00 мск 12 сентября.

Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке ВСУ на промпредприятия Самарской области.
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