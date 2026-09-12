Один человек погиб, 14 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Мирная жительница погибла, еще 14 человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его данным, за сутки украинские военные 179 раз атаковали территорию Белгородской области. Во время одного из ударов в Белгородском округе погибла женщина.

Среди пострадавших — четверо детей. Двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.

Шуваев выразил соболезнования семье, родным и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке ВСУ на промпредприятия Самарской области.