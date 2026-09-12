В Пензенской области сбили БПЛА ВСУ

В Пензенской области пресечена атака БПЛА ВСУ, сообщил в субботу глава региона Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны России и наших мобильных огневых групп на территории Сосновоборского района уничтожен вражеский беспилотник», - написал он.

Губернатор сообщил об отсутствии жертв в результате инцидента. По словам Мельниченко, обошлось без разрушений. Экстренные службы начали работу на месте падения обломков дрона.

Согласно сведениям главы региона, минувшей ночью в Пензенской области вводили план «Ковер». В регионе приостановили прием и вылеты самолетов. О снятии ограничений Мельниченко проинформировал в 6:53.

Ранее стало известно об отражении массированной воздушной атаки на Таганрог.