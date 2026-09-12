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В Пензенской области сбили БПЛА ВСУ

Зоя Мозалева / АиФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В Пензенской области пресечена атака БПЛА ВСУ, сообщил в субботу глава региона Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны России и наших мобильных огневых групп на территории Сосновоборского района уничтожен вражеский беспилотник», - написал он.

Губернатор сообщил об отсутствии жертв в результате инцидента. По словам  Мельниченко, обошлось без разрушений. Экстренные службы начали работу на месте падения обломков дрона.

Согласно сведениям главы региона, минувшей ночью в Пензенской области вводили план «Ковер». В регионе приостановили прием и вылеты самолетов. О снятии ограничений Мельниченко проинформировал в 6:53.

Ранее стало известно об отражении массированной воздушной атаки на Таганрог.
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ПроисшествияПензенская областьатака БПЛА
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