Камбулова: Таганрог подвергся массированной воздушной атаке

В ночь на субботу в Таганроге отразили массированную воздушную атаку, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем канале в мессенджере «Макс».

«Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом», - написала она.

Камбулова сообщила о возникших на территории города в результате атаки очагах возгорания. По словам главы Таганрога, экстренные службы начали работу на местах падения обломков БПЛА.

Согласно сведениям Камбуловой, при воздушной атаке на Таганрог никто не пострадал.

Данные о последствиях на земле уточняются.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении минувшей ночью над регионом более семи десятков украинских дронов. Согласно сведениям губернатора, атаки беспилотников отражены в Таганроге и на территории 11 районов.

Ранее стало известно об атаке БПЛА ВСУ на Самарскую область.