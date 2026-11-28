Злоумышленники получили доступ к системе управления холодильным оборудованием мясоперерабатывающего предприятия в словенском городе Толмин и попытались выставить температуру в одной из морозильных камер на уровне 100 градусов. Об этом сообщил местный портал 24ur.

По словам директора компании Николы Шавле, вмешательство затронуло не только производственные помещения. Похожие изменения выявили на скотобойне и в одном из магазинов, где температуру холодильного оборудования повысили с привычных 2–3 градусов до 20 градусов.

Когда сотрудник предприятия попытался подключиться к системе управления, доступ к ней оказался заблокирован. Вместо привычного интерфейса на экране появилось изображение вице-премьера Италии Маттео Сальвини и надпись: «Поблагодарите дядю Маттео».

Сотрудникам пришлось отключить холодильные установки от интернета и вручную вернуть прежние настройки. Уточняется, что система оповещения о нарушении температурного режима также не сработала.

Ущерба удалось избежать, хотя под угрозой находилась продукция стоимостью около 250 тысяч евро. После инцидента на предприятии ввели дополнительные проверки: теперь температуру в холодильных камерах замеряют вручную каждые несколько часов.

Как отмечается, случай в Толмине стал частью более широкой серии атак на холодильное оборудование европейских торговых сетей. Ранее аналогичные инциденты фиксировались как минимум в семи странах. По данным СМИ, хакеры дистанционно меняли параметры морозильных камер, из-за чего продукты портились, а общие потери оценивались в десятки миллионов евро.