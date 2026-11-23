Промышленный объект в Пермском крае получил повреждения при атаке беспилотных летательных аппаратов утром 23 ноября. Как сообщил в своем официальном канале губернатор региона Дмитрий Махонин, оборону держат расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, а среди людей пострадавших нет.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники экстренных и оперативных ведомств для оценки обстановки и устранения последствий.

«Не подходите и не прикасайтесь к обломкам, не снимайте и не выкладывайте в сеть никакую информацию о летательных аппаратах и работе наших защитных систем», — обратился к жителям края глава региона.

При обнаружении любых подозрительных предметов граждан призывают немедленно звонить по единому номеру 112.

Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае с 06:30 по местному времени. По данным краевого управления МЧС и министерства территориальной безопасности, в районе поселка Зюкайка и села Березовка объявили план «Ковер» в радиусе 150 километров, а пермский аэропорт Большое Савино временно приостановил прием и отправку самолетов.