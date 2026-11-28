Тела погибших в ДТП основателей российской сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрея и Марины Цыпиных останутся в Чили до завершения ряда бюрократических процедур. О том, как происходит репатриация умерших россиян на родину, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал эксперт похоронного дела Петр Федоров.

«В подобных ситуациях работает простой алгоритм. Родственник или сопровождающий, который находится в стране, где погиб или умер человек, должен обратиться в российское консульство, где ему выдадут свидетельство о смерти российского образца по месту смерти. На основании этого документа производится репатриация тела либо за счет страховой компании, либо при участии консульства», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что в некоторых случаях репатриацию оплачивают близкие умершего.

«Некоторое время назад мы занимались репатриацией тела умершего в Таиланде. Страховка покрыла его лечение, а перевозку тела уже оплачивали родственники, стоимость составила порядка 300 тысяч рублей. В случае, например, с погибшим в Италии туристом, репатриацию оплачивала страховая», — отметил он.

Как сообщают чилийские источники, передача тел погибших в ДТП супругов Цыпиных для дальнейшей репатриации пока невозможна из-за незавершенной процедуры идентификации личностей. Как стало известно ранее, Цыпины погибли 21 ноября в ДТП в регионе Магальянес на юге Чили. Они ехали из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес в туристическом микроавтобусе, когда он столкнулся с грузовиком. В результате ДТП еще пять человек, в том числе двое российских граждан, получили травмы.