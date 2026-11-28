Экс-глава министерства экономики и финансов Парагвая Карлос Густаво Фернандес Вальдовинос пришёл в полицию по собственной воле — ранее в отношении него был выдан ордер на задержание в рамках коррупционного дела. Об этом информирует издание ABC Color. В этом же расследовании фигурирует и бывший президент страны Сантьяго Пенья.

Бывшему чиновнику вменяют несколько составов: использование служебного положения ради личной выгоды, получение взятки при отягчающих обстоятельствах, членство в преступной организации, а также легализацию доходов. Допрос Вальдовиноса прокуратура запланировала на 28 ноября.

Как установило следствие, в июле 2025 года экс-министр дал согласие на то, чтобы 250 млрд гуарани (примерно $38,9 млн) из государственных пенсионных накоплений были размещены на пятилетних депозитах в Ueno Bank. А в августе 2026 года, когда он уже покинул должность, им был подписан договор о стратегическом консультировании с Grupo Vázquez — компанией, имеющей связи с этим банком.

По мнению прокуратуры, упомянутый договор мог выступать в роли вознаграждения для бывшего министра. Согласно версии обвинения, Вальдовинос состоял в преступной группе, которая, с одной стороны, оказывала Ueno Bank поддержку на уровне государства, а с другой — скрывала трудности банка с платёжеспособностью.

В число других фигурантов дела попали экс-руководители Центробанка Парагвая, а также Франсиско Пенья — брат бывшего президента — и его жена Росио Кабальеро Бош. Для последней избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.