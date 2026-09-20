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Две школьницы в Саратове забрались на вагон поезда и получили удар током

Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Две девочки 12 и 13 лет получили удар током после того, как залезли на вагон поезда вблизи села Александровка Гагаринского района Саратова. Об этом сообщил министр-председатель комитета региональной безопасности Саратовской области Юрий Юрин.

Сообщение о происшествии поступило в службу «112». Обе пострадавшие были госпитализированы.

«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали с вагона девочку в возрасте 13 лет и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. Вторая девочка в возрасте 12 лет госпитализирована», – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области медики спасли пациента, получившего удар током в 10 тысяч вольт.
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ПроисшествияСаратовтокпоезд
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