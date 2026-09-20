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При ударе ВСУ по Херсонской области погиб ребенок

Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Софиевка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

По его словам, в результате обстрела в Софиевке погиб ребенок, а его родители были ранены. Филипчук пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на автобус в Херсонской области погибли два человека. Одной из погибших оказалась член избирательной комиссии Ольга Зимьяненко. Она входила в состав участковой избирательной комиссии №220 Нижнесерогозского района Херсонской области.
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