При ударе ВСУ по Херсонской области погиб ребенок

Вооруженные силы Украины обстреляли село Софиевка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

По его словам, в результате обстрела в Софиевке погиб ребенок, а его родители были ранены. Филипчук пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на автобус в Херсонской области погибли два человека. Одной из погибших оказалась член избирательной комиссии Ольга Зимьяненко. Она входила в состав участковой избирательной комиссии №220 Нижнесерогозского района Херсонской области.