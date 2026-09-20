Стало известно число жертв удара ВСУ по автобусу в Херсонской области

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев актуализировал данные о жертвах и пострадавших в результате обстрела автобуса со стороны ВСУ.

По словам омбудсмена, в ходе атаки два человека получили смертельные ранения.

«Два человека погибли. Среди них — Ольга Демьяненко, член участковой избирательной комиссии. Четверо человек получили ранения», — написал он в мессенджере «Макс».

Георгиев уточнил, что двое из раненых находятся в Нижнесерогозской центральной районной больнице. Врачи оценивают состояние одного пациента как тяжелое, другого — как средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение, а четвертый госпитализирован в Геническую ЦРБ.

«Нахожусь на постоянной связи с медиками — все раненые получают необходимую помощь», — добавил он.

Также омбудсмен подчеркнул, что противник целенаправленно атакует тех, кто обеспечивает реализацию конституционного права граждан на голосование, однако «мы не сдаемся и продолжим работать».

Ранее стало известно, что член избиркома погиб при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области.