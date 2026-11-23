Утро 23 ноября началось для жителей Перми и края с экстренных оповещений об угрозе с воздуха, сирен тревоги, закрытия местного аэропорта и работы систем противовоздушной обороны. В ходе налета украинских беспилотников повреждения получил один из промышленных объектов региона. Восстанавливаем хронологию событий и рассказываем, какие меры безопасности сейчас действуют в Прикамье.

Хронология утренней тревоги и закрытие аэропорта Большое Савино

Первые предупреждения об угрозе жители Прикамья получили в 06:30 по местному времени через мобильное приложение МЧС России — на территории региона ввели режим «Беспилотная опасность». В министерстве территориальной безопасности края в мессенджере MAX сообщили, что профильные ведомства приведены в полную готовность, и призвали граждан сохранять спокойствие.

«Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике», — обратились к жителям в ведомстве.

Спустя час ограничения затронули работу гражданской авиации. В 07:38 Росавиация объявила о временной приостановке приема и выпуска самолетов в пермском аэропорту Большое Савино для обеспечения безопасности полетов.

Одновременно с этим в 07:30 краевое управление МЧС ввело план «Ковер» в радиусе 150 километров на территории поселка Зюкайка.

Отражение атаки ПВО и повреждение промышленного объекта

К перехвату воздушных целей привлекли дежурные расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. О последствиях инцидента на земле в своем официальном канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подтвердив, что удар затронул производственную площадку, но обошелся без жертв среди людей.

«В результате нападения повреждения получил промышленный объект. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.

Какое именно предприятие пострадало и насколько серьезен ущерб, власти пока не уточняют.

Правила безопасности для жителей и обстановка у соседей на Урале

На фоне работы защитных систем власти и силовики напомнили жителям края о строгих мерах предосторожности. Губернатор Дмитрий Махонин и специалисты регионального минтербеза попросили людей не приближаться к упавшим фрагментам аппаратов и не прикасаться к ним, а при обнаружении подозрительных предметов сразу сообщать по единому номеру 112. Кроме того, граждан призвали воздержаться от фото- и видеосъемки самих дронов и работы систем ПВО, чтобы не публиковать такие материалы в интернете.

«Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу», — предупредили в министерстве территориальной безопасности края.

Утренняя тревога затронула и соседние субъекты Уральского федерального округа: режим беспилотной опасности также ввели в Свердловской и Челябинской областях, а в екатеринбургском аэропорту Кольцово временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

Кроме того, как сообщили в официальном канале Минобороны России в мессенджере MAX, в период с 20:00 22 ноября до 08:00 23 ноября дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 192 беспилотных летательных аппарата над семнадцатью российскими регионами, включая Пермский край, соседние Татарстан, Башкортостан и Кировскую область, а также Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Орловскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую, Самарскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, Краснодарский край и Крым.