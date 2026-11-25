В ночь на 25 ноября Самарская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, над регионом сбили более 145 дронов. В результате атаки погиб один человек, в отдельных районах произошли отключения электричества. В Новокуйбышевске без света остались десятки многоквартирных домов, школы и другие учреждения. Подробности — в материале aif.ru.

В Самарской области отразили массированную атаку БПЛА

Режим беспилотной опасности в Самарской области ввели около часа ночи 25 ноября. Спустя примерно час сирены включили в Сызрани, где начали отражать атаку воздушных целей. К половине пятого утра сигнал тревоги прозвучал и в Самаре.

В 04:33 по местному времени губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории региона отражают атаку украинских беспилотников. По его словам, к работе привлекли силы ПВО и мобильные огневые группы, в населенных пунктах включили предупреждающие сирены.

Воздушную тревогу отменили в 08:42. После этого глава региона сообщил, что минувшая ночь стала для области настоящим испытанием: по его данным, удалось сбить более 145 беспилотников.

Губернатор также подтвердил гибель одного жителя региона и выразил соболезнования его близким. Семье погибшего пообещали оказать необходимую помощь.

Кроме того, на отдельных территориях произошли технологические нарушения и отключения электроэнергии. Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения. Для координации работы профильных ведомств и сбора информации о последствиях атаки в регионе развернули оперативный штаб.

Из-за угрозы атак беспилотников временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Самары и Ульяновска.

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В Новокуйбышевске 70 домов остались без света после атаки БПЛА

В Новокуйбышевске Самарской области после атаки беспилотников произошел сбой на высоковольтных линиях. Без электричества остались 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детских сада и одно медицинское учреждение. Об этом сообщила глава городского округа Виктория Каткова.

По ее словам, медицинское учреждение уже подключили к резервным источникам питания.

Для остальных объектов устанавливают генераторы. Восстановительные работы продолжаются, все службы работают в усиленном режиме.

В Самаре открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Глава Самары Иван Носков сообщил об открытии горячей линии для жителей, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников. Обратиться за помощью можно по телефонам 8 (846) 930-81-12 и 8 (846) 372-58-20.

По словам мэра, специальные комиссии обследуют здания по известным адресам. Большую часть объектов уже проверили, специалисты приступили к работе в частном секторе. Неотложные работы начали городские службы и управляющие компании. Для ликвидации последствий предусмотрены региональные и городские выплаты.

Бригады ресурсоснабжающих организаций также приступили к устранению повреждений в Куйбышевском районе. Как сообщил Носков, электро-, газо- и теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.

Мэр предупредил жителей о возможных мошеннических сборах якобы в пользу пострадавших и призвал не переводить деньги неизвестным. При обнаружении подозрительных предметов он рекомендовал не приближаться к ним и сообщать об этом по номеру 112.

Третья массовая атака на Самарскую область за две недели

Ночная атака стала уже третьей массовой атакой на Самарскую область в ноябре. Ранее, 22 ноября, в регионе в результате налета вражеских БПЛА погибли три человека, а 13 ноября — четыре.

По предварительным оценкам региональных властей, с начала 2026 года Самарская область пережила более 35 налетов беспилотников. Около десяти атак пришлись непосредственно на промышленные предприятия.