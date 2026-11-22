В ночь на воскресенье, 22 ноября, Краснодарский край подвергся массированному налету украинских беспилотников: воздушная тревога в ряде городов и районов действовала больше шести часов, а аэропорт Краснодара приостанавливал работу на 11 часов. О пострадавших жителях, разрушениях в двух районах региона, хронологии отражения атаки и свидетельствах очевидцев — в сводке aif.

Пятеро раненых и поврежденные дома: данные Оперштаба Кубани

По информации оперативного штаба Краснодарского края, обнародованной днем 22 ноября, падение обломков сбитых беспилотников привело к травмам у пятерых жителей и разрушениям в частном секторе сразу двух муниципалитетов.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в поселке Афипском Северского района, где ранения получили четыре человека, а осколки и ударная волна повредили кровлю и остекление в 13 частных домовладениях.

Еще один местный житель пострадал в станице Медведовской Тимашевского района — там фрагменты дрона выбили стекла в одном из частных домов.

Как уточнили в краевом Оперштабе, всем пострадавшим своевременно оказали необходимую медицинскую помощь, а на местах падения фрагментов продолжают работать экстренные и специальные службы. В самом Краснодаре, Анапе и Геленджике прямых попаданий по жилой застройке официально зафиксировано не было.

По сводке Минобороны РФ, всего за минувшую ночь дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами, включая акваторию и территорию Кубани.

Шесть часов тревоги и закрытый аэропорт: хронология ночной атаки

Волна оповещений об угрозе с воздуха охватила регион еще вечером в субботу, 21 ноября. По данным регионального управления МЧС, первые предупреждения в 22:39 получили жители Приморско-Ахтарского округа, Брюховецкого, Ейского, Каневского и Щербиновского районов.

В течение следующих двух часов режим беспилотной опасности поэтапно распространился почти на весь край — в том числе на Северский и Тимашевский районы (в 23:07), Краснодар, Горячий Ключ и Туапсинский округ (в 23:13), курортные Анапу, Геленджик и Новороссийск (в 23:22), а после полуночи затронул Армавир и еще шесть муниципалитетов.

В 23:36 угрозу атаки БПЛА в Новороссийске подтвердил мэр города Андрей Кравченко. Он напомнил горожанам правила безопасности, отдельно предупредив, что категорически нельзя пережидать налет в салоне автомобиля или у стен многоэтажных домов.

Ровно в полночь 22 ноября в разных микрорайонах Краснодара заработали уличные сирены и прозвучал сигнал «Внимание всем». Городская администрация официально подтвердила, что средства ПВО ведут боевую работу непосредственно над краевым центром и его пригородами, призвав граждан укрыться в помещениях без окон, подземных переходах или паркингах и отказаться от использования лифтов.

«Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идёт отражение атаки БПЛА», — указывалось в сообщении.

Из-за угрозы безопасности полетов аэропорт Краснодара (Пашковский) еще в 23:51 субботы ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань оставалась закрытой ровно 11 часов — штатную работу аэропорт возобновил только в 11:03 воскресенья.

Режим тревоги в Новороссийске отменили в 05:11 утра, в Краснодаре сигнал «Беспилотная опасность» сняли в 06:28 (он действовал 6 часов 28 минут), а полностью по всему Краснодарскому краю угрозу отменили в 06:50.