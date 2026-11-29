В турецкой провинции Ризе, расположенной на северо-востоке страны, зафиксировано падение украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщило агентство ANKA со ссылкой на местную администрацию.

По поступившим данным, инцидент произошел в районе уезда Чайели. После получения сигнала о крушении БПЛА правоохранительные и спасательные службы незамедлительно приступили к обследованию территории. Специалисты идентифицировали обломки как беспилотник FP-1, разработанный компанией Fire Point.

Представители губернаторской администрации уточнили, что при столкновении с землей аппарат детонировал. Взрывная волна привела к разрушению оконного стекла в одном из жилых строений, находящихся в непосредственной близости от места падения.

«Гибели людей, ранений или материального ущерба не зафиксировано», — подчеркнули региональные власти.

Ранее сообщалось, что Турция передала Украине ПВО Korkut для борьбы с БПЛА.