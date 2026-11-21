Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 ноября проинформировал о том, что силами противовоздушной обороны над регионом были уничтожены 49 украинских дронов.

«Над территорией Ленинградской области сбито 49 БПЛА противника», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отметил глава области, боевая работа расчётов ПВО на данный момент ещё ведутся.

Ранее Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом шести беспилотных аппаратов, принадлежащих ВСУ.

Сведения о разрушениях либо о пострадавших не поступали.

На фоне атаки на регион петербургский аэропорт Пулково петербургский аэропорт Пулково начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами.

20 ноября в Минобороны РФ проинформировали, что за 12 часов силами ПВО над российскими территориями были сбиты девять украинских дронов. Уточнялось, что перехват аппаратов произошёл в небе Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также над Ставропольским краем.