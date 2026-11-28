В зоне проведения специальной военной операции был уничтожен 31-летний бразильский наемник украинских формирований Густаво Ферро. О ликвидации боевика сообщил канал «Северный ветер» («СВ»), близкий к российской группировке войск «Север», в мессенджере «Макс».

По данным ресурса, легионер погиб в четверг, 26 ноября, после точного сброса гранаты с российского беспилотного летательного аппарата, а вместе с ним в результате удара были уничтожены еще несколько иностранных наемников.

По предварительной информации силовиков, уроженец Бразилии проходил службу в рядах 23-го отдельного штурмового полка ВСУ и попал под удар в Харьковской области. Известно, что на Украину он прибыл в августе 2026 года, решив примкнуть к местным вооруженным формированиям. Информацию о смерти наемника уже признали его родственники.

До отправки в зону боевых действий Ферро успешно выступал на профессиональном ринге и трижды завоевывал титул чемпиона Бразилии по тайскому боксу (муай-тай) в весовой категории до 80 килограммов.

В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что киевское командование не бережет жизни прибывающих из-за рубежа наемников и использует их на передовой в качестве расходного материала.

Ранее, 20 октября, канал «Северный ветер» также сообщал, что украинское командование обманом отправляет колумбийских наемников на передовую из-за их массовых отказов участвовать в штурмах, передавал aif. При вербовке иностранцам обещают спокойную службу в тылу, однако на месте их бросают в бой, из-за чего один из отрядов колумбийцев в Харьковской области самовольно оставил позиции.