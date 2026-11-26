Атака дронов на военные объекты в Кувейте стала причиной гибели двух работавших там итальянских специалистов, сообщает ANSA со ссылкой на главу МИД Италии Антонио Таяни. Материал перевел aif.ru.

Согласно сведениям министра, атаке БПЛА подверглась станция​​ мониторинга зенитной обороны, на которой работали два итальянских техника из компании Rheinmetall Italia.

«Произошел громкий взрыв, и, к сожалению, по сообщениям из Кувейта, оба наших соотечественника погибли», - заявил Таяни.

Он сообщил о начатом расследовании по факту произошедшего и выразил соболезнования семьям погибших.

По информации СМИ, известно также о двух пострадавших при атаке дронов в Кувейте . Это местный житель и гражданин Пакистана.

Ранее сообщалось, что США решили вывезти часть дипломатов с Ближнего Востока в связи с получением американской разведкой данных о подготовке Ирана к атакам.