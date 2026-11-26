Атака дронов на военные объекты в Кувейте стала причиной гибели двух работавших там итальянских специалистов, сообщает ANSA со ссылкой на главу МИД Италии Антонио Таяни. Материал перевел aif.ru.
Согласно сведениям министра, атаке БПЛА подверглась станция мониторинга зенитной обороны, на которой работали два итальянских техника из компании Rheinmetall Italia.
«Произошел громкий взрыв, и, к сожалению, по сообщениям из Кувейта, оба наших соотечественника погибли», - заявил Таяни.
Он сообщил о начатом расследовании по факту произошедшего и выразил соболезнования семьям погибших.
По информации СМИ, известно также о двух пострадавших при атаке дронов в Кувейте . Это местный житель и гражданин Пакистана.
Ранее сообщалось, что США решили вывезти часть дипломатов с Ближнего Востока в связи с получением американской разведкой данных о подготовке Ирана к атакам.