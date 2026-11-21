В индийском штате Манипур жертвами употребления суррогатного алкоголя стали не менее 18 человек, свыше тысячи граждан доставлены в больницы, информирует агентство ANI, опираясь на сведения, предоставленные местными властями.

Причиной тяжёлых последствий стало присутствие в поддельном спиртном метанола. Токсичное вещество спровоцировало серьёзные поражения организма. Медики продолжают принимать пострадавших уже вторые сутки подряд. При этом состояние более чем 600 госпитализированных врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Власти штата выпустили экстренные рекомендации для населения. Граждан, употреблявших в последние дни алкоголь и ощущающих тревожные симптомы, настоятельно просят безотлагательно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, жителям советуют отказаться от попыток самолечения и сохранить тару от выпитого напитка. Эти данные могут оказаться важны для следственных мероприятий.