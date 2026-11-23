Оргкомитет Национальной технологической премии «Приоритет — 2026» подвёл итоги очередного этапа отбора конкурсных проектов. В финал вышли 25 организаций, при этом всего на соискание награды в текущем сезоне было подано более 100 заявок.
Как отметила директор по коммуникациям премии «Приоритет — 2026» Гюльнара Паунежева, уже свыше десяти лет конкурс служит площадкой для поиска наиболее перспективных отечественных технологических решений. По её словам, участники не ограничиваются доработкой существующих продуктов и сервисов, а создают и внедряют полноценные инновации, повышающие эффективность производства и комфорт повседневной жизни, а также формирующие технологическую альтернативу импортным аналогам.
«С нетерпением ждем встречи со всеми на торжественной церемонии награждения победителей», — сказала Паунежева.
Список номинантов заключительного этапа
В число финалистов отборочного тура вошли представители промышленного, транспортного, цифрового и потребительского секторов:
- Акционерное общество «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“ имени Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
- АО «НИИПП»
- АО «Рузхиммаш»
- АО «СиСофт Девелопмент»
- «Базис»
- ГК «МОНТРАНС»
- Группа компаний «Диполь»
- ГУП «Мосгортранс»
- ГУП «Московский метрополитен»
- Заполярный филиал «Норникеля»
- МосТрансПроект
- ООО «ЛЛК-Интернешнл»
- ООО «РТ-Инжиниринг»
- ООО «СМАРТПОТОЛОК»
- ООО «ТехноПрист»
- ПАО «ММК»
- ПАО «Северсталь»
- «ПСК Фарма»
- Ранплер
- РТК-ЦОД
- Сбер
- СберМедИИ
- Цинкер
- GreenData
- Natura Siberica
Торжественная церемония объявления и чествования победителей пройдёт 26 ноября в Москве на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Лауреатам вручат почётные дипломы и памятные статуэтки, а также предоставят право использовать официальный знак «Лауреат Национальной технологической премии «Приоритет — 2026» в своих маркетинговых коммуникациях.