Оргкомитет Национальной технологической премии «Приоритет — 2026» подвёл итоги очередного этапа отбора конкурсных проектов. В финал вышли 25 организаций, при этом всего на соискание награды в текущем сезоне было подано более 100 заявок.

Как отметила директор по коммуникациям премии «Приоритет — 2026» Гюльнара Паунежева, уже свыше десяти лет конкурс служит площадкой для поиска наиболее перспективных отечественных технологических решений. По её словам, участники не ограничиваются доработкой существующих продуктов и сервисов, а создают и внедряют полноценные инновации, повышающие эффективность производства и комфорт повседневной жизни, а также формирующие технологическую альтернативу импортным аналогам.

«С нетерпением ждем встречи со всеми на торжественной церемонии награждения победителей», — сказала Паунежева.

Список номинантов заключительного этапа

В число финалистов отборочного тура вошли представители промышленного, транспортного, цифрового и потребительского секторов:

Акционерное общество «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“ имени Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)

АО «НИИПП»

АО «Рузхиммаш»

АО «СиСофт Девелопмент»

«Базис»

ГК «МОНТРАНС»

Группа компаний «Диполь»

ГУП «Мосгортранс»

ГУП «Московский метрополитен»

Заполярный филиал «Норникеля»

МосТрансПроект

ООО «ЛЛК-Интернешнл»

ООО «РТ-Инжиниринг»

ООО «СМАРТПОТОЛОК»

ООО «ТехноПрист»

ПАО «ММК»

ПАО «Северсталь»

«ПСК Фарма»

Ранплер

РТК-ЦОД

Сбер

СберМедИИ

Цинкер

GreenData

Natura Siberica

Торжественная церемония объявления и чествования победителей пройдёт 26 ноября в Москве на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Лауреатам вручат почётные дипломы и памятные статуэтки, а также предоставят право использовать официальный знак «Лауреат Национальной технологической премии «Приоритет — 2026» в своих маркетинговых коммуникациях.