Для приостановки занятий в фитнес-клубе после перелома нужно получить медицинскую справку с противопоказаниями к тренировкам и предполагаемым сроком восстановления, рассказал хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT.

По его словам, такая травма является веским основанием для перерыва в нагрузках. В зависимости от состояния пациента пауза может продолжаться несколько месяцев.

Умнов посоветовал подать в клуб письменное заявление в двух экземплярах. На экземпляре клиента необходимо получить отметку о приёме, а к обращению приложить врачебное заключение.

Если человек не планирует возвращаться в этот зал, он может потребовать расторжения договора и возврата денег за неоказанные услуги с учётом фактически понесённых клубом расходов, отметил специалист.