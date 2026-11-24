Регулярная ходьба помогает снизить артериальное давление, поддерживать здоровье сосудов и укреплять кости. Об этом в беседе с HuffPost рассказала врач общей практики Сюзанна Уайли, передает «Лента.ру».

По ее словам, даже 30-минутные прогулки при условии регулярности положительно влияют на работу сердца и состояние суставов. Специалист отметила, что физическая активность помогает поддерживать здоровый вес, укрепляет мышцы и кости. Это особенно важно в пожилом возрасте, поскольку способствует профилактике остеопороза и сохранению подвижности.

Дополнительную пользу, по словам Уайли, может приносить японская ходьба, при которой трехминутные интервалы обычного темпа чередуются с высокоинтенсивной ходьбой. Такой подход, согласно последним исследованиям, положительно влияет на сердце и сосуды. При этом любая физическая активность также помогает поддерживать осанку, дыхание и осознанность.

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