Американский врач Эрик Берг назвал красное мясо одним из самых полезных продуктов для здоровья и контроля артериального давления. По его мнению, особенную ценность представляет мясо животных, выращенных на травяном корме. Об этом пишет французское издание Top Santé, перевод статьи выполнил aif.ru.

Врач обратил внимание на высокое содержание в красном мясе белка, витаминов группы B, железа, цинка и селена. Отдельно он выделил таурин — аминокислоту, которая участвует в различных процессах организма и, согласно некоторым исследованиям, может влиять на артериальное давление.

Метаанализ исследований, опубликованный в 2024 году, показал, что прием высоких доз таурина в виде добавок может способствовать небольшому снижению давления. Однако речь идет о количествах, которые значительно превышают обычное поступление этого вещества с пищей.

При этом официальные рекомендации по питанию при гипертонии также не предполагают увеличения количества красного мяса в рационе. Напротив, специалисты советуют ограничивать его употребление, особенно если речь идет о колбасах, копченостях и других переработанных продуктах с высоким содержанием соли.

В качестве более подходящего рациона при повышенном давлении врачи рекомендуют диету DASH. Она предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных продуктов, а также ограничение соли и насыщенных жиров.

Красное мясо при этом не обязательно полностью исключать из меню. Специалисты советуют выбирать нежирные и непереработанные куски, употреблять их умеренно и сочетать с овощами. При уже диагностированной гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваниях особенности питания лучше обсуждать с лечащим врачом.

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