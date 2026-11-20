В программе «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук Елена Малышева и её коллеги рассказали, как привычные продукты влияют на сосуды и ощущение усталости и какой из них содержит витамины группы B. Об этом сообщает 1tv.ru.

«Мы сегодня хотим рассказать об уникальной еде для мозга. Это свекла, говяжья печень и кофе», — сказала Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что употребление свёклы может способствовать расширению сосудов и снижению артериального давления. Иммунолог Андрей Продеус отметил, что говяжья печень служит источником витаминов группы B.

Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что кофеин блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое накапливается в мозге и связано с ощущением усталости. По словам врача, этим объясняется бодрящий эффект кофе.