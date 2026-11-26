Врач-эндокринолог Максим Кузнецов в своем Telegram-канале разобрал распространенные мифы о железодефиците, которые активно тиражируются в интернете, и призвал не доверять популярным «правилам», а лечиться только по назначению врача.

Первый миф — будто уровень ферритина должен совпадать с весом человека. По словам эндокринолога, связи между этими показателями нет: «Можно весить 65 килограммов и иметь ферритин 51 мкг/л, а можно весить 90 и иметь ферритин 38 мкг/л. И то, и другое — норма». Проблемой Кузнецов назвал показатель ниже 30 мкг/л. В отдельных случаях ферритин повышают до 40 и даже до 70 мкг/л, но только с учётом общего состояния здоровья.

Второй миф — что для профилактики нужно принимать БАДы с железом. Врач напомнил о своём настороженном отношении к биологически активным добавкам: состав содержимого «красивой баночки» остаётся загадкой, а слово «хелат» не гарантирует эффекта. При железодефиците, подчеркнул он, назначают зарегистрированные препараты с понятной дозировкой и предсказуемым действием.

Третий миф — будто для быстрого эффекта нужны капельницы с железом. Внутривенное введение железа действительно применяется, но это серьёзная медицинская манипуляция со своими показаниями. Внутримышечные инъекции железа Кузнецов делать не рекомендует — они чреваты осложнениями.

Четвёртый миф — что «пропить железо» полезно всегда: якобы оно поможет снизить вес, избавиться от прыщей и прибавить энергии. По словам специалиста, препараты железа не являются универсальным средством — их назначает врач в конкретной дозировке и при конкретных симптомах.