Постоянная усталость, сонливость, набор веса и перепады настроения могут указывать на нарушения работы щитовидной железы, но не всегда связаны с ее заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук Виктор Макарьин.

По словам специалиста, при гипотиреозе, сопровождающемся снижением выработки гормонов, возникают усталость, зябкость, сухость кожи, запоры и трудности с концентрацией внимания. При гипертиреозе возможны учащенное сердцебиение, дрожь в руках, повышенная потливость, раздражительность, нарушения сна и снижение веса.

Поводом для обращения к врачу также могут стать уплотнения и припухлости на передней поверхности шеи, ощущение давления, затрудненное глотание и необъяснимая осиплость голоса. При этом наличие нескольких симптомов не обязательно свидетельствует о патологии щитовидной железы.

Макарьин отметил, что усталость и сонливость могут быть связаны с недостатком сна, стрессом или анемией, а учащенное сердцебиение — с нарушениями сердечного ритма, тревожными расстройствами и приемом некоторых препаратов. Набор веса чаще обусловлен особенностями питания и недостаточной физической активностью, хотя гипотиреоз также может способствовать увеличению массы тела, преимущественно из-за задержки жидкости.

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